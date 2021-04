Thibaut Courtois et le Real Madrid n’ont pu faire mieux qu’un match nul et vierge face à Getafe dimanche lors de la 31e journée du championnat d’Espagne. Mais le gardien de but belge a de nouveau sorti le grand jeu dans son rectangle.

Si bien que d’après les statistiques d’Opta, le Diable rouge a arrêté 81 % des tirs au but avec le Real Madrid en Liga en 2021 (40 sur 48).

Il s’agit du pourcentage le plus élevé d’arrêts de tous les gardiens de but avec au moins trois apparitions cette année.