Eric Cantona monte au créneau contre la Super League: «Les supporters doivent être respectés»

Le projet de Super League fait jaser. Quasiment tous les acteurs du monde du football ont leur avis sur la question. Y compris Eric Cantona, l’ancienne gloire de Manchester United – un club faisant partie des 12 membres fondateurs de cette compétition privée.

Le Français a exprimé sa façon de voir les choses dans une vidéo, exigeant davantage de respect envers les fans. « Depuis un an, on voit des matches avec les meilleurs clubs et les meilleurs joueurs. On s’ennuie et on continue de s’ennuyer. Les supporters ne sont pas là à sauter, chanter, supporter. Les fans sont la chose la plus importante dans le foot. Ils doivent être respectés. Est-ce que ces gros clubs ont demandé ce qu’ils pensent ? Non malheureusement et c’est honteux », indiquait le « King », bien connu pour son franc-parler.