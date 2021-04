Velon, le poil à gratter du cyclisme professionnel: cette association d’équipes veut une meilleure répartition des rentrées

Incapable d’offrir une perspective à moyen ou long terme à ses partenaires, reposant sur des principes parfois désuets (pas d’indemnités de transfert et/ou de formation, pas de droits télé reversés aux acteurs, les coureurs et équipes), le vélo professionnel est d’une fragilité endémique.

Et lorsque des pistes de solution sont défrichées, elles sont souvent décrédibilisées voire carrément minées, soit par la gouvernance de la discipline (UCI), soit par les organisateurs des plus grandes épreuves (ASO, RCS…), qui redoutent évidemment une perte de pouvoir et donc, de rentrées sonnantes et trébuchantes.