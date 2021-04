Le CD 4 étoiles de la semaine: Martial Solal, 66 minutes de bonheur

entretien

Martial Solal est un des géants du jazz, c’est sûr. Il est né le 23 août 1927 à Alger et il joue du piano depuis ses 6 ans. Du classique d’abord, puis du jazz, qu’il découvre à l’adolescence. Il devient musicien professionnel dès ses 18 ans. Il s’installe à Paris en 1950, joue dans l’orchestre d’Aimé Barelli, devient le pianiste maison du Club Saint-Germain où il est aux côtés de Kenny Clarke et Pierre Michelot et accompagne les Américains de passage : Don Byas, Clifford Brown, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Sonny Rollins, Erroll Garner, Chet Baker. Premier enregistrement en 1953 avec Django Reinhardt. Puis avec Lucky Thompson et Sidney Bechet.