Eneco va cartographier en temps réel la consommation de ses clients

La plateforme doit "fournir à Eneco une meilleure vision des différents besoins" du consommateur d'énergie et permettre à l'entreprise d'adapter ses produits et services en fonction de la consommation de ses clients.

"Nous analysons la quantité d'énergie que le client consomme et cela nous aide à prévoir la quantité dont il va avoir besoin à l'avenir. (...) Le consommateur devient maître de sa propre consommation et production d'énergie", se targue Jean-Jacques Delmée, CEO d'Eneco Belgique, dans un communiqué.

"La possibilité de suivre les clients et de s'occuper d'eux pendant l'ensemble du processus assure une plus grande satisfaction du consommateur. Cette gestion plus efficace des informations et des données va offrir à Eneco un avantage compétitif considérable", souligne le fournisseur d'énergie dans son communiqué.

Pour l'instant, la plateforme est testée sur un nombre limité de clients.