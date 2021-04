Super League: Gianni Infantino, le président de la FIFA, fustige les dissidents qui «devront subir les conséquences»

Ce projet voulant supplanter la Ligue des champions est « un club fermé », « dissident des institutions existantes », a pointé le patron de la FIFA en ouverture du congrès annuel de l’UEFA, l’instance européenne du football. « Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Vous ne pouvez pas être à moitié dedans et à moitié dehors », a-t-il ajouté, agitant à nouveau la menace de l’exclusion des clubs dissidents et de leurs joueurs de toutes les compétitions nationales et internationales, sans néanmoins citer de mesures concrètes.

« Les promotions et les relégations sont un modèle qui a été couronné de succès », a encore lancé le dirigeant, s’opposant à ce système de ligue quasiment fermée, où les clubs fondateurs auraient leur ticket garanti chaque saison, au lieu de devoir se qualifier via les championnats domestiques.