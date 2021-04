Emulation en ligne dès lundi: le festival qui va vous méduser

Sophie Delacollette, Alice Martinache et Héloïse Meire réécrivent l’histoire de Méduse en la faisant résonner avec des questions très contemporaines. - Julien Polet.

Empêchée par la crise sanitaire de se tenir en présentiel, l’édition 2021 du festival Émulation aura bien lieu, sous forme de streaming, à raison d’un spectacle live par jour du 26 au 30 avril. Organisé tous les deux ans en alternance avec le festival Pays de Danses, Emulation invite à découvrir des propositions surprenantes, décalées, drôles ou engagées. Cette année, seuls la presse, les programmateurs et les membres du jury pourront assister aux spectacles en salle et en comité restreint. Tous les autres y auront accès via leur écran, grâce au live streaming, soit un dispositif qui permet de voir la représentation au moment même où elle est jouée.