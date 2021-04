Sharon Stone: «Je n’ai pas vécu un conte de fées, mais j’ai vécu une vraie vie»

A 63 ans, la star du sulfureux « Basic Instinct » publie ses mémoires. « La beauté de vivre deux fois » est un récit intime, poignant et courageux où elle se libère. Et c’est sa vérité qu’elle livre et assume avec sincérité.

C e livre n’est rien d’autre qu’une partie de vie complexe et bien remplie, c’était celle qu’il me fallait trouver pour que tout le reste ait un sens », écrit Sharon Stone à la fin de ses mémoires. En 280 pages, elle ébranle fameusement l’image de « sex symbol » qui lui colle à la peau depuis près de trente ans. Elle se rappelle le temps où elle se sentait « trop grosse » et pas assez it-girl, du temps où son impresario Chuck lui disait que personne ne l’engagerait car elle n’était pas assez « sexy » et « baisable ». Elle décrit le sexisme qui régnait dans le milieu du cinéma quand elle était jeune actrice ou productrice, évoque des humiliations comme ce réalisateur qui ne voulait la diriger parce qu’elle refusait de s’asseoir sur ses genoux pour l’écouter, et salue l’arrivée du mouvement #MeToo. «