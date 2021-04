Avec « Re Vax 80+ », la Région offre une « seconde chance » aux 26 à 28 % des 80 ans et plus qui n’ont pas été vaccinés.

La Wallonie vaccine actuellement les personnes de 65 ans et plus selon un ordre d’âge décroissant ainsi que les plus de 18 ans qui sont à risque en termes de santé (comorbidités).

A ce jour, toutes les personnes de 80 ans et plus auraient dû recevoir leur invitation à la vaccination. Or, 26 à 28 % d’entre elles n’ont pas pris de rendez-vous. Ce qui pousse la Région wallonne à lancer l’opération « Re Vax 80+ », destinée à clôturer la vaccination des personnes de 80 ans et plus.