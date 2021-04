Une mère et sa fille sont portées disparues après l’incendie à Anderlecht

L’incendie a fait un mort et 30 blessés ou intoxiqués, qui ont été transportés vers des hôpitaux bruxellois.

Deux personnes ont été signalées disparues après le violent incendie survenu lundi vers 03h00 du matin dans un bâtiment de 4 étages situé rue Heyvaert à Anderlecht, selon une information rapportée mardi par Bruzz et confirmée par la police locale de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles). Cette dernière précise qu’il s’agit d’une mère et de sa fille. L’âge de l’enfant n’a pas été spécifié.

L’incendie a fait un mort et 30 blessés ou intoxiqués, qui ont été transportés vers des hôpitaux bruxellois. Quatre personnes étaient alors dans un état critique : une personne blessée après avoir sauté d’une fenêtre ainsi que trois personnes sévèrement intoxiquées – dont un enfant en bas âge – qui ont été intubées et ventilées. De plus, deux personnes ont nécessité des soins spécifiques. Vingt-quatre personnes ont par ailleurs été légèrement blessées, parmi lesquelles quatre pompiers.