Déconfinement: nouvelle déception en vue pour la culture? La ministre Linard se dit «inquiète»

Je suis inquiète… » Un œil sur les travées du parlement et les écrans de visioconférence, l’autre sur les messages électroniques de ses collaborateurs, la ministre de la Culture Bénédicte Linard a réagi en direct ce mardi matin aux diverses réunions préparatoires du Codeco de ce vendredi 23 avril et qui augurent – mal – du déconfinement à venir de la culture. Aux députés de la commission culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle a annoncé en s’écartant de ses notes : « Je suis inquiète des retours que j’ai aujourd’hui de ces réunions parce que j’ai l’impression – à ce que j’en entends – que la proposition sur la table (NDLR : la proposition de déconfinement « Event Confederation » adoptée par l’événementiel et la culture) ne sera pas reçue et que des alternatives potentielles seraient proposées, qui évidemment seraient en deçà de la proposition des secteurs.