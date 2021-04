Quelles conditions pour la réouverture des terrasses? L’horeca met la pression sur le gouvernement

Les terrasses devraient pouvoir rouvrir le 8 mai en Belgique. Le secteur Horeca, fermé depuis le mois d’octobre, est en ébullition. Certains exploitants disent ne plus croire dans les engagements des gouvernements et affirment qu’ils rouvriront le 1er mai, quoi qu’il leur en coûte.

Les protocoles d’ouverture doivent encore être définis, notamment les heures d’ouverture autorisées. « On espère qu’on pourra rester ouvert le plus tard possible car c’est lié à la rentabilité de l’établissement. Si on n’a pas ces heures-là, ça ne sert à rien d’ouvrir », a commenté au micro de RTL Info Fabian Hermans, administrateur de la fédération Horeca Bruxelles. « Il faut absolument que les mesures de soutien continuent, la terrasse n’étant qu’une petite partie de l’établissement ».