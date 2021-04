Nouvelle venue dans le calendrier, la Croatie accueille la troisième manche du Mondial

Après le traditionnel Monte Carlo, les pilotes ont découvert celui de l’Arctic et poursuivront leur découverte dans les environs de Zagreb. Le Rallye d’Ypres constituera la 3e nouvelle épreuve du Mondial la 8e de ce championnat du 13 au 15 août. Le Safari (Kenya), la Grèce et le Japon fêteront eux cette année leur retour dans le championnat.

Après une pause d’un peu moins de huit semaines, le WRC reprend cette semaine. Le rallye de Croatie est un rallye sur asphalte, le premier d’un total de quatre rallyes de ce type, ce qui est plutôt inhabituel. Pour le dernier rallye asphalte, sans compter les conditions hivernales du Monte-Carlo, il faut remonter à 2019 et au rallye d’Allemagne. Outre la Croatie, il y a trois autres rallyes sur asphalte cette année : Ypres, l’Espagne et le Japon. Pour le champion en titre et sept fois champion du monde Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC), il s’agira de son premier rallye sur asphalte avec la Toyota Yaris.