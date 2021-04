Inde: New Delhi sous le choc d’une flambée de covid

La situation sanitaire se dégrade dans le pays, et notamment dans la capitale, New Delhi. Une vague brutale de cas de covid-19 submerge les structures hospitalières.

Comparée à un tsunami, une vague de contagions frappe l’Inde avec une rapidité actuellement inégalée ailleurs dans le monde. Au cours des dernières 24 heures, 259.170 nouvelles infections ont été enregistrées dans le pays. Ce lundi a été la journée la plus meurtrière en Inde, avec 1761 patients ayant succombé au covid-19, au sein d’un système hospitalier fragilisé et submergé.

New Delhi, la capitale, est au cœur de cette flambée pandémique. Le coronavirus touche l’entourage de chaque habitant, quand ce n’est pas lui-même. Plus d’une personne sur 4 est positive aux tests RT-PCR, pour des malades de plus en plus jeunes. 25.462 nouveaux cas de covid-19 ont été enregistrés à Delhi. Prises de court, les autorités locales ont décidé de confiner la capitale pour six jours. Mardi matin, les 20 millions d’habitants se sont ainsi réveillés dans une ville aux avenues désertes et enveloppées de silence.