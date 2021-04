Ostende va bel et bien en appel devant la CBAS pour sa licence

La semaine passée, la Commission des licences a refusé d’accorder le précieux sésame au KVO, cinquième de la saison régulière et en lice pour une place en Champions playoffs jusqu’à la dernière journée. Les Côtiers disputeront les Europe playoffs, avec la possibilité de lutter pour un ticket européen. « Malheureusement, il y a une petite ombre au tableau, puisque le club doit non seulement se battre dans les Playoffs, mais aussi se rendre au BAS pour obtenir sa licence », a écrit le KVO dans un communiqué dans lequel il confirme avoir déposé le recours auprès de la CBAS vendredi et qu’il « déposera les éléments manquants » lors de l’audience début mai.