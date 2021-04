Conçu pendant le lockdown pour un public en lockdown, réalisé sans vrai scénario préécrit (de manière à ce que les réactions des actrices soient plus authentiques) et tourné avec les moyens du bord (les acteurs se filmant par exemple à l’œuvre devant leur ordi avec leur smartphone, après quoi toutes ces séquences furent montées), Host est le genre de petit film à la fois drôle et bien vicelard. En tout cas pour tous ceux qui pratiquent désormais assidûment des outils tels que Zoom.