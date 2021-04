«Host»: méfiez-vous de Zoom!

entretien

Rob Savage est un homme occupé. L’intérêt suscité par Host a éveillé l’attention des gens de chez Blumhouse, lesquels lui ont proposé un deal pour pas moins de trois films. Et croyez-le ou non, mais le premier des trois est déjà dans la boîte ! « Nous l’avons tourné en décembre avec une toute petite équipe pendant le second lockdown. Et là, il nous reste juste un peu de travail de post-production » , nous précise-t-il… par Zoom ! Et Hos t, sinon ? Ce found footage qui redonne un petit coup de kick au genre était à l’affiche du Bifff tout récent, où le réalisateur et scénariste britannique n’aurait pas fait tache parmi les invités les plus en vue !