Le Sporting de Charleroi confirme que Karim Belhocine ne sera plus là l’an prochain

Ce n’était plus vraiment un secret, mais Karim Belhocine a prévenu son groupe ce mardi matin qu’il quitterait le Sporting de Charleroi à l’issue de la saison. Le T1 franco-algérien devrait toutefois rester jusqu’à la fin des entraînements et matches amicaux.

Karim Belhocine et le Sporting de Charleroi vont se séparer officiellement dans les heures ou les jours à venir. C’était un secret de Polichinelle et le coach carolo a d’ailleurs prévenu ses joueurs ce mardi matin qu’il ne serait plus là pour la reprise des entraînements la saison prochaine. Conscientes que leur avenir ne pouvait pas s’écrire en commun, les deux parties vont donc se quitter au terme des entraînements et matches amicaux prévus dans les semaines à venir.

D’ici là, Karim Belhocine va poursuivre sa route avec les Zèbres afin de finir du mieux possible malgré des circonstances particulières. Pour rappel, le Sporting affrontera le Cercle de Bruges ce vendredi en match amical.