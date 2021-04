Goldorak met le cap sur Bruxelles

Une vente originale qui attirera les fans de mangas et d’animation japonaise également chez Cornette de Saint Cyr le dimanche 25 avril.

La moto rouge de Kaneda dans Akira, véritable idole mécanique glissant comme une ombre dans les rues de Neo-Tokyo, vous a toujours fait vibrer. Le destin d’Actarus, prince héritier de la planète Euphor ayant fui à bord de Goldorak après la destruction de sa civilisation, vous a toujours ému/e. La poésie et la puissance des récits d’Osamu Tezuka et d’Hayao Miyazaki vous hantent depuis l’enfance, ou l’adolescence. Les scénarios de fin du monde, de tremblements de terre, d’aliens et de pandémies mondiales vous fascinent depuis bien avant l’apparition du coronavirus. Oui ?