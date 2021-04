liège Collaboration immobilière, un nouvel acteur est né

CADimmo, Century 21 Immo Effertz, Forward Real Estate et Sogefim ont uni leurs forces pour mieux satisfaire le client. - dominique duchesnes.

Le premier confinement a contraint le secteur immobilier à un arrêt quasi total, mais il a aussi fait émerger des projets. En région liégeoise, les agences CADimmo, Century 21 Immo Effertz, Forward Real Estate et Sogefim ont profité de la période pour se réunir autour d’une table… ou plutôt d’une visioconférence. « A la base, l’idée était de tromper un peu l’ennui et de discuter de la façon de réagir durant ce confinement », confie Werner Effertz, responsable de l’agence du même nom. « L’idée de collaborer est venue un peu spontanément, mais elle s’est rapidement avérée pertinente car nos quatre agences sont proches géographiquement, nous étions en contacts réguliers et avions déjà réalisés quelques opérations en commun. »