Pep Guardiola descend le projet de «Super League»: «On ne parle plus de sport, ce n’est pas juste»

L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a critiqué mardi le projet de Super League quasi fermée, défendu par 12 clubs dont le sien, estimant qu’une compétition où la participation est garantie, « ce (n’était) pas du sport ».

« Le sport n’est pas du sport quand il n’existe pas de relation entre effort et récompense. Ce n’est pas du sport si le succès est garanti ou si perdre n’a aucune importance », a expliqué le Catalan au sujet de la compétition envisagée où 15 places sur 20 seraient réservées tous les ans à des équipes fondatrices, parmi lesquelles Manchester City.

Douze de ces quinze équipes sont déjà connues, avec six anglaises --les deux Manchester, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal- –, Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético pour l’Espagne, et les deux Milan ainsi que la Juventus pour l’Italie.

Cinq équipes intégreraient ensuite la compétition chaque année au mérite sportif.