La Foire du livre: 250 écrivains sur vos écrans

Du 6 au 16 mai, de 10 à 21 h, du petit-déjeuner au souper, la littérature se déroule en continu chez vous. Et toujours gratuitement.

Il n’y aura pas de retour en arrière : la Foire du livre de Bruxelles sera tout numérique, même si, vendredi, le Codeco assouplit les règles pour les activités culturelles. « On ne peut pas bouger notre curseur tout le temps », explique Marie Noble, la commissaire générale de la Foire. « Nous allons nous en tenir à la décision prise il y a peu : la Foire sera numérique, avec l’aide des librairies, et des événements et des expos en ville. Nous allons mettre toute notre énergie dans ce programme-ci, qui sera comme un laboratoire d’idées, de formats, de pensées, une aventure d’un genre nouveau pour nous. »

« La Foire est un trait d’union entre la littérature, les auteurs et les lecteurs », insiste Tanguy Roosen, son président. Nous aurions aimé inviter les lecteurs dans des tas d’endroits à Bruxelles, faire vibrer la ville de littérature. Mais ce n’est pas possible, alors nous venons jusque chez vous. »