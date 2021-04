Ce n’est pas difficile à retenir : chaque mercredi à 20 h, sur jazz.be et c’est gratuit. Pendant huit semaines. Jazz.be garde ainsi un « spot on jazz » pour vous permettre d’écouter des artistes d’ici et vous inciter à venir les applaudir sur scène, plus tard, quand ce sera possible. Une excellente initiative des organisateurs des festivals de Gand et du Middelheim. Ce mercredi : Nordmann, « In Velvet ».