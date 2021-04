Russie: «Ce mercredi, c’est l’un contre l’autre, le discours de Poutine ou la manifestation des pro-Navalny»

Le chef du Kremlin prononce aujourd’hui son discours annuel à la nation et devrait annoncer des aides sociales. Dans la rue, les partisans de l’opposant Alexeï Navalny, en grève de la faim dans sa prison, appellent à manifester. Analyse avec la politologue russe Ekaterina Schulman.

Entretien

Vladimir Poutine à la tribune du Parlement, devant les deux chambres, et les partisans de l’opposant Alexeï Navalny dans la rue : le contraste sera saisissant ce mercredi, reflet d’une division toujours plus grande entre le pouvoir et la société civile. L’experte Ekaterina Schulman décode l’importance de ce double événement.