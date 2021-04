Charles Falling while rising

La voix grave et traînante de Charles nous ramène immédiatement à London Grammar, Lana Del Rey ou même Billie Eilish. La production de ce EP de six titres est également très dans l’air du temps. Mais là où Charlotte Foret séduit, c’est dans la variété des tempos et sa façon d’aborder des thèmes douloureux, comme la mort d’un ami dans « He Knows », en plus de la dépendance et des violences sentimentales dans « Without You » et « Far Gone ». Charles, c’est aussi la voix d’une génération Z (« Wasted Time ») qui s’affirme avec cette volonté de se relever après chaque mauvais coup du sort.

La page Facebook de l’artiste, avec tous ses clips.