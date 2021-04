Prince de retour cinq ans plus tard

Le 21 avril 2016 nous quittait à 57 ans le génie de Prince. On attend en juillet prochain la sortie de l’album inédit « Welcome 2 America ».

Funeste pour le rock que fut cette maudite année 2016 ! Elle avait si mal commencé par la mort de David Bowie, avant de se conclure par celle de George Michael. Entre les deux, c’est l’hécatombe : Prince, Glenn Frey, Paul Kantner, Maurice White, Keith Emerson, Merle Haggard, Leonard Cohen, Sharon Jones, Greg Lake… Arrêtez, le cimetière est plein. Et en particulier celui consacré aux années 80 et à tous nos souvenirs déjà bien entamés par la mort de Michael Jackson en 2009. Le soir de Noël 2016, elle a dû se sentir bien seule, Madonna. Avec la mort de Michael, de Prince, de David et de George, ce sont tous ses principaux rivaux en tête des hit-parades de la pop des années 80 qui ont ainsi disparu.