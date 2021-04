Philippe Gilbert: «Comme dans un stade de foot»

J’étais très heureux, lundi soir, d’atterrir à Lille en provenance de Nice car, mine de rien, il y avait un moment que je ne m’étais plus déplacé pour une course cycliste et cela me manquait déjà. J’ai bien profité de ma coupure pour me reposer dans un premier temps mais surtout pour m’entraîner avec plusieurs sorties de plus de six heures au programme.

La forme et le moral sont de retour. Bémol cependant: la semaine dernière, je me suis offert une solide frayeur. Je suis tombé dans une descente à plus de 45 km/heure. La voirie a eu la bonne idée de créer une bosse pour évacuer les eaux en cas de forte pluie et cela en plein virage! J’ai évidemment été surpris, ma main droite s’est dérobée du guidon et j’ai valsé par terre avec des brûlures au menu.