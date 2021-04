La réponse fracassante de Jürgen Klopp à Gary Neville: «J’aimerais bien qu’il ne soit pas partout où il y a le plus d’argent»

Ce lundi, Gary Neville, l’ancien joueur de Manchester United et actuel consultant sur Sky Sports, ne s’était privé de pousser un coup de gueule sur Liverpool et Manchester United, qui ont tous les deux pris part au projet de « Super League ». L’ancien international anglais avait notamment fait référence au « You’ll Never Walk Alone », hymne de Liverpool, ce qui n’a vraiment pas pu à Jürgen Klopp. Interrogé après le partage de Liverpool à Leeds, le coach allemand n’a pas hésité à recadrer Neville.