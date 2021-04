Baptême de l’art : du puceron au koala

En septembre dernier, le musée bruxellois ouvrait sa galerie permanente : Planète vivante. Soit plus de 850 spécimens – il y en a 37 millions dans les réserves de l’Institut royal des Sciences naturelles ! – exposés sur 2.000 m2, juste au-dessus de la célèbre salle des dinosaures.

Après 15 ans de rénovation, le musée, né en 1846 et dont les bâtiments les plus modernes datent de 1950, est plus lumineux et plus interactif : dans cette nouvelle expo, des modèles 3D à toucher, des films, de l’audio, des animations ludiques et éducatives, des écrans devant les animaux qui révèlent en deux clics d’où ils viennent, ce qu’ils mangent, et toutes sortes d’anecdotes. Par exemple, saviez-vous que le gnou et le zèbre se partagent les mêmes plantes, gentiment : l’un mange les jeunes pousses, l’autre les feuilles plus coriaces. Ou qu’un chameau assoiffé peut boire jusqu’à 150 litres d’eau ? Que les feux de forêts peuvent bénéficier à certains arbres ?...