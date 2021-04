Réouverture de l’horeca en terrasses: plusieurs pistes envisagées

Le secteur et les experts de la santé ont accouché d’un rapport pour la relance en extérieur des restos et des cafés. Le Codeco de vendredi aura le dernier mot.

Le Comité de concertation l’a décidé mercredi dernier (le 14 avril) : les restaurants et les cafés pourront rouvrir à partir du samedi 8 mai prochain mais uniquement en extérieur. En respectant quelles conditions au juste ? Le Codeco ne l’a pas précisé, du moins pas encore. Mais cela sera tranché lors de sa prochaine réunion, ce vendredi 23 avril.

Six maximum par table, jusqu’à 20h, 21h30 ou 23h, et sans tente fermée… Le secteur et les experts de la santé ont accouché d’un rapport pour la relance en extérieur des restos et des cafés.

