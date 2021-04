Mauri Vansevenant, à cœur vaillant

La déclinaison automnale de la Flèche Wallonne lui avait permis de crever l’écran, il y a sept mois à peine. Alors qu’il participait à sa toute première classique de niveau WorldTour, le Flandrien avait pris la clé des champs condrusiens et tenu le peloton en respect, jusqu’à une chute, engendrée par inexpérience et empressement, dans la descente de la côte de Ben-Ahin (celle que Laurent Jalabert adorait mais dans l’autre sens). Mauri Vansevenant (Deceuninck – Quick-Step) n’est qu’au printemps de sa carrière mais son enthousiasme et son ardeur à la tâche accélèrent la maturation des fleurs. Ainsi a-t-il déjà cueilli son premier bouquet, en mars dernier en Italie, au bout d’un GP de l’Artisanat et du Commerce où le bougre avait, dans l’ordre, « aligné » Mollema, Landa et Quintana, rien que ça.