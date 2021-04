Coronavirus: l’impact fiscal du chômage temporaire continue de préoccuper

Chômage corona et impôts, suite et pas fin. Comme nous le révélions début février, un certain nombre de salariés ayant connu une période de chômage temporaire pour cause de force majeure (chômage corona) risquent bien de connaître une mauvaise surprise fiscale, sous la forme d’un « supplément » d’impôt. 560.000 contribuables, si l’on en croit le chiffre avancé par Pieter Debaut, rédacteur en chef du Tax Guide et fiscaliste auprès du prestataire de services RH Liantis, cité dans Het Laatste Nieuws de ce mardi.