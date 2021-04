Laifis-Lucumi, duel de fortes têtes

Ils ont, à peu de chose près, la même taille (1m86 pour le premier, 1m87 pour le second), partagent la même première lettre de leur nom de famille et font surtout office de piliers au cœur de leur défense respective. Pour le reste, le Standardman Konstantinos Laifis et le Genkois Jhon Lucumi, qui se livreront un match dans le match à distance, dimanche, se différencient sur plusieurs autres points, notamment sportifs. En compagnie d’Olivier Doll, consultant apprécié et ancien défenseur de son état, nous avons répertorié les forces et les faiblesses de ces deux acteurs majeurs qui auront à cœur de se mettre en évidence lors de la finale de Coupe de Belgique.