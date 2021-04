Avec le Festival Courants d’airs, les étudiants prennent leur envol

Permettre aux étudiants en art d’exprimer leur créativité en toute autonomie. Hors du cadre pédagogique : voilà la volonté de Courants d’airs, festival estudiantin fêtant sa quinzième édition. Pendant une dizaine de jours, de jeunes artistes, musiciens, comédiens et circassiens, y présenteront les spectacles et concerts qu’ils ont mis au point de A à Z. Le but ? Leur permettre d’expérimenter avant de se lancer dans la vie professionnelle. Mais aussi provoquer des rencontres, et créer des ponts. « Cette liberté et cette faculté de créer pendant le cursus sont des choses qui manquaient dans le cursus des étudiants », explique Pierre Pivin, à l’origine du projet, fondé par le Conservatoire royal de Bruxelles et désormais associé au Centre des arts scéniques. « Elle avait été évidente pour moi lors de mes études au Cours Simon à Paris et je voulais que les étudiants du Conservatoire puissent accéder à cela. »