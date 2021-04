Ndongala, perdant et titré: «Ça reste une finale perdue»

En 2018, Dieumerci Ndongala n’avait pas réussi à remporter la Coupe de Belgique avec Genk. Pourtant, le trophée figure bien à son palmarès ! La raison est toute simple : prêté au club limbourgeois durant l’hiver, le Congolais avait participé aux deux victoires du Standard plus tôt dans la compétition, face à Heist (16es) et Ostende (quarts), et a donc directement contribué à la victoire finale du club liégeois.

Pourtant, l’actuel joueur d’APOEL Nicosie ne s’en est jamais vraiment réjoui. « Même si je l’ai gagnée d’un point de vue administratif, cela reste surtout une finale perdue pour moi », explique-t-il. « Je me souviens de la déception de perdre car les conditions météo n’étaient pas bonnes, le terrain non plus, et que nous étions dans une bonne passe. C’était la première saison de Philippe Clement et nous avions une très belle équipe, avec Karelis devant notamment. »