Redresser la courbe: des pratiques commerciales déloyales dans le secteur de la banane

« Le Soir » relaye la tribune signée par Oxfam et Fairtrade au sujet du commerce (in-)équitable de bananes.

Par Jonathan Matthysen (Oxfam Belgique) et Koen Van Troos (Fairtrade Belgium)

N’y a-t-il donc vraiment rien à fêter ? Mais si ! Nous fêtons en effet le 25e anniversaire de l’introduction sur le marché européen des bananes issues du commerce équitable. Un anniversaire à ne pas oublier grâce à la nouvelle législation qui se prépare et qui vise à interdire 16 pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. La question reste cependant de savoir s’il sera possible de redresser la courbe : interdire toutes les pratiques commerciales déloyales, qu’elles figurent ou non sur la liste.

Le secteur de la banane est confronté à une multitude de problèmes sociaux et environnementaux. Trop souvent, ce sont les travailleurs des plantations et les familles productrices qui n’ont pas la banane en raison des prix beaucoup trop bas qui ne reflètent en rien les coûts sociaux et environnementaux réels.