Un appel pour que les producteurs du Sud retrouvent la banane

C’est un des fruits les plus appréciés et donc les plus consommés en Belgique. Et pourtant, à l’image du café et du cacao, la banane est entachée de pratiques commerciales peu reluisantes, aux dépens de ses lointains producteurs du Sud. C’est ce que souhaitent dénoncer, une nouvelle fois, Fairtrade et Oxfam dans une tribune relayée en ligne par Le Soir (voir ci-dessous). Profitant de la journée mondiale de la banane et des 25 ans de l’arrivée de la banane équitable en Belgique, les deux organisations se veulent toutefois constructives. Dans leur texte, elle demande à la Belgique de bien vouloir transposer dans le droit national une directive européenne de 2019 qui bannit des pratiques déloyales d’acheteurs envers les agriculteurs. Et ceci avant le 1er mai.