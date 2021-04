Une société pharmaceutique belge dédiée au chanvre lance ses premiers produits (2)

"Associée à la drogue, la plante de cannabis est souvent décriée et mal jugée. Pourtant, elle regorge de puissantes vertus scientifiquement prouvées", assure CBX Medical.

La plante de cannabis contient plus de 100 cannabinoïdes. La société explique développer des produits pharmaceutiques à partir du cannabidiol (CBD) qui, contrairement au tétrahydrocannabinol (THC), également contenu dans la plante de cannabis, n'a pas d'effet psychotrope. L'effet du CBD est analgésique et tranquillisant.

L'entreprise se targue d'être la première à permettre aux patients de se procurer des produits à base de cannabis en pharmacie. Trois produits sont lancés mardi: un gel refroidissant pour les muscles et articulations souples, une crème pour limiter et soulager les irritations de la peau, et un patch pour aider à mieux dormir la nuit.