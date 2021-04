Sport professionnel: les Intervilles, ancêtres de la Super League

La tendance de toute organisation est de sécréter une classe restreinte et privilégiée : c’est ce qu’en sociologie, on appelle « la loi d’airain de l’oligarchie ». Le sport professionnel n’échappe évidemment pas à la règle. Pourquoi ? Parce que l’argent y coule à flots et que cette volonté d’entre-soi est régie par ce « nerf de la guerre ». Guerre de sécession, en l’occurrence : aujourd’hui en football, avec l’annonce de la création de Super League, comme avant-hier en tennis, avec la ligue World Tennis Team, plus connue sous le nom d’« Intervilles ».