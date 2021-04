Facebook veut "normaliser" les problèmes de sécurité (2)

Facebook veut minimiser une fuite de données qu'il a laissée non résolue pendant deux ans. C'est ce qu'écrit Data News sur la base d'un courriel interne que la rédaction a reçu par erreur.

Une enquête européenne est en cours sur cette fuite, qui a rendu publiques les données de plus de 530 millions d'utilisateurs, dont 3 millions de Belges. La fuite concerne le "scraping", qui consiste à extraire des informations de profils ou de sites. Facebook aurait laissé le problème non résolu pendant deux ans.

Le réseau social préférerait d'ailleurs minimiser cette fuite, selon l'e-mail que Data News a consulté. "'À long terme, nous nous attendons à un plus grand nombre d'incidents de scraping et il est important d'en faire un problème industriel et de normaliser le fait que cela se produit régulièrement'', peut-on y lire.