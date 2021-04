Football: à peine lancée, la «Super League» se fissure déjà

Les réticences soudaines des 2 voire 3 clubs anglais (certaines sources incluaient même les 6 clubs signataires de Premier League) et les hésitations de l’Atlético Madrid et du FC Barcelone ont motivé une réunion d’urgence des 12 clubs de la « Super League ». Une mutinerie à 4 – Juventus, Inter, Milan et Real –, ce n’est plus tout à fait la même chose.

Il semblerait que la pression populaire et gouvernementale ait installé plus qu’un doute dans l’esprit des dirigeants des clubs anglais. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui avait hérité, en quelque sorte d’un projet approuvé par son prédécesseur, le démissionnaire et très critiqué Bartomeu, aurait pris la balle au bond pour la renvoyer aux « socios. » « Sans leur approbation, on ne s’embarquera pas dans cette Super League ». Sauf que dimanche, son club avait annoncé sa participation à ce tournoi privé par les canaux officiels.