Sport professionnel: la «Super League» ne date pas d’hier

Les avis sont unanimes pour condamner le projet de « Super League », une américanisation du football avec un tournoi fermé, ou plutôt ouvert juste ce qu’il faut pour rester dans le droit, sans les inconvénients des sports US, notamment le plafond salarial. Et, soit dit en passant, en considérant que la main-d’œuvre d’un club confisque entre 60 et 75 % de ses recettes, ce « salary cap » serait tout indiqué pour ramener les 12 « mutins » à la raison. Leur raison, leur seule raison à ce projet autonome, c’est bien d’engranger encore plus d’argent pour soutenir leur dette. Autant remplir une passoire a priori : les clubs ont désormais toujours un temps de retard sur les exigences financières des joueurs, ou plutôt de leurs agents, les véritables grands bénéficiaires de l’arrêt Bosman. Plus encore que les joueurs que cette décision visait directement. Ce n’est pas peu dire.