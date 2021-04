Les voyages à l’étranger ne sont plus interdits, mais quelles sont les restrictions?

Sur son site internet, le SPF Affaires étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs. Voici les mesures à respecter pour voyager de et vers la Belgique.

L’interdiction des voyages non essentiels dans l’Union européenne a pris fin ce lundi. Elle avait été instaurée le 27 janvier après le constat que la seule recommandation n’avait pas été efficace durant le congé de fin d’année. Entre-temps, un accord de coopération a été approuvé par les différents parlements du pays. Il doit rendre effectif le contrôle des obligations de dépistage et de quarantaine imposées aux voyageurs de retour d’une zone rouge. La police pourra contrôler et sanctionner le non-respect sur la base des informations du Passenger Locator Form (PLF) que doivent remplir les voyageurs. Pour ce qui est des voyages hors de l’UE, les règles européennes restent d’application. Un avis de voyage négatif reste en vigueur.