Avenir de l’UE: une boîte à idées numérique se remplit

Perte de temps intégrale ? Ou génial exercice de démocratie délibérative ? 2022 le dira. En attendant, le premier étage de la fusée CAvE – pour Conférence sur l’Avenir de l’Europe – a décollé en fanfare, à entendre la Commission et la présidence tournante du Conseil (les Etats membres), assurée jusqu’en juillet par le Portugal. Un outil informatique destiné à recueillir les premières idées, mis en service lundi, comptait déjà 3.700 participants et 107 annonces d’événements, ont relevé mardi soir le commissaire Sefcovic et la secrétaire d’Etat portugaise Zacarias, à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires européennes. « Cela montre que les citoyens ont un réel appétit pour ce débat », estime le commissaire.