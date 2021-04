Philippe Gilbert sur la Flèche Wallonne: «Aucun favori ne se dégage»

Dernier vainqueur belge à Huy, l’Ardennais envisage une course très ouverte, compte tenu de l’absence de favoris indiscutables. Les jeunes Pidcock et Vansevenant ont les moyens, pense-t-il, de surprendre, sinon ce mercredi, dans les années à venir.

Philippe Gilbert est à la fois heureux de reprendre un dossard et contrarié par une chute malencontreuse à l’entraînement (qu’il détaille dans sa rubrique ci-contre). Car à l’entendre entre les lignes, l’Ardennais a les jambes, en tout cas pour Liège-Bastogne-Liège, sa course de cœur. Chute ou pas, il fera sa rentrée à la Flèche, certainement pas par devoir mais par envie, car sa saison commence peut-être ici, dans sa Wallonie natale.

Enfin au niveau qu’il espérait, après avoir trop insisté sur un retour prématuré et épuisé corps et esprit à force de travail intempestif, le Liégeois entame sa préparation… pour le Tour de France, via les deux classiques ardennaises. Et peut-être même, dans la foulée, via un Tour de Romandie qui n’était pas prévu au programme.