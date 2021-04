Finale 2000: «Avec un aveugle sur le banc, cela aurait été pareil»

Emblématique capitaine du Standard à la fin des années ‘90, Didier Ernst a disputé durant sa carrière active trois finales de Coupe de Belgique. Une remportée avec La Louvière après deux perdues avec le Standard, fraîchement sauvé de la faillite par Lucien D’Onofrio et Robert Louis-Dreyfus et en totale reconstruction. Dont celle du 14 mai 2000 lorsqu’après un but rapide de Frédéric Pierre, Genk était monté en puissance pour l’emporter 1 à 4. « On n’avait ni la tête ni les jambes pour le faire », se souvient le médian verviétois.