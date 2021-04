Standard – Genk en Coupe, c’est 1-1: à qui la belle?

Le Standard et Genk se retrouveront dimanche pour un troisième duel en finale de la Coupe de Belgique, après le succès du Racing en 2000 et celui du Standard en 2018.

Les chemins du Standard et de Genk se sont souvent croisés en Coupe de Belgique. Les deux clubs se sont rencontrés à deux reprises en finale de l’épreuve, la dernière fois le 17 mars 2018 au stade Roi Baudouin lorsqu’un but de Renaud Emond, au début de la première prolongation, avait suffi à offrir au matricule 16 une huitième Coupe de Belgique, en dix-huit participations alors que jusque-là, le Racing avait réalisé un sans-faute en ayant remporté les quatre finales auxquelles il avait participé. Dont celle du 14 mai 2000 lorsqu’après un but inscrit d’entrée de jeu par Frédéric Pierre, les joueurs limbourgeois avaient déroulé (4-1). «Une catastrophe», se souvient Didier Ernst, le capitaine des Rouches à l’époque, «parce que pour la deuxième fois en douze mois, on n’avait pas été capable d’offrir à nos supporters ce trophée qu’ils attendaient…» Dans leurs affrontements en finale de Coupe, le Standard et Genk sont donc à parfaite égalité, 1 à 1, à l’aube de la belle, dimanche soir (20h45) à Bruxelles.