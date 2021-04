La cote Tadej Pogacar monte en flèche

Le Slovène, étincelant cette saison et épaulé par le vainqueur sortant Marc Hirschi, s’impose en candidat sérieux

Tadej Pogacar, ici aux Strade Bianche, sa seule course d’un jour cette saison. - News

Il y a certes Cadel Evans qui y a enrhumé Alberto Contador pour triompher au sommet du Mur, il y a de cela onze ans déjà, mais globalement, les vainqueurs du Tour de France sont aussi rares que le souffle est ahanant dans les pourcentages fourbes de la joyeuseté hutoise. Une observation qui n’inquiète en rien Tadej Pogacar, maillot jaune en titre bien décidé à dépoussiérer ces statistiques. « J’aime les classiques, surtout les italiennes et les ardennaises, je le répète assez souvent », explique-t-il, décontracté, par écrans interposés. « Forcément, c’est différent des courses à étapes, c’est une autre façon de courir mais c’est bien de casser le rythme. J’apprécie vraiment les classiques, les efforts d’un jour. J’espère que ça va me sourire… », poursuit celui qui, à vingt-deux ans et parmi les… vingt-deux victoires que compte déjà son palmarès, n’a jamais triomphé sur une épreuve d’un jour en ligne.