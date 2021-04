Karim Belhocine au Sporting, en 10 dates-clés

21 juin 2019

Le Sporting carolo officialise l’arrivée de Karim Belhocine en provenance d’Anderlecht, sous les bons conseils d’un certain Hein Vanhaezebrouck, lequel avait été d’abord sollicité.

13 septembre 2019

« KB » marque son territoire en venant à bout du Genk de son prédécesseur, Felice Mazzù, avec la manière (2-1). Charleroi passe sixième, devant les Limbourgeois.

7 mars 2020

Après une victoire contre le Standard (2-0) six jours plus tôt, le Sporting l’emporte à Gand (1-4) et conforte sa troisième place, laquelle allait devenir définitive quelques semaines plus tard suite à l’arrêt du championnat.