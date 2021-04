Le bilan de Karim Belhocine à Charleroi: un jugement en deux actes

C’est donc ce mardi que le Sporting de Charleroi a officiellement annoncé que la collaboration entre Karim Belhocine et le matricule 22 prendrait fin au terme de la saison. Le passage de l’entraîneur franco-algérien au Mambourg est une pièce en deux actes, diamétralement opposés.

Karim Belhocine n’est plus que très provisoirement l’entraîneur du Sporting de Charleroi. Si l’entraîneur de 43 ans sera chargé de maintenir le groupe à flot physiquement et mentalement tout en dirigeant les futures rencontres amicales, le club et lui ont pris la décision de se séparer « d’un commun accord » au terme de l’exercice en cours. Un exercice déjà terminé depuis le revers contre Eupen samedi, mais pas encore au niveau des entraînements.

Des débuts trop prometteurs

L’idylle avait pourtant débuté de manière magique entre le Sporting de Charleroi et l’ancien adjoint de Hein Vanhaezebrouck, lequel avait conseillé à Mehdi Bayat de se tourner vers le Franco-Algérien alors que lui n’envisageait alors pas de reprendre du service en Belgique.